LINE Pay積極完善金融科技服務，持續提供用戶日常所需的生活金融，推出全新「信用卡」平台，不管是喜歡LINE POINTS回饋還是現金回饋的用戶，或是享受LINE Pay用戶獨家限定優惠，都可以在LINE Pay信用卡平台輕鬆查詢各銀行信用卡回饋方案且快速申請，部分銀行更提供核卡後「快速綁定」LINE Pay功能，立即享受LINE Pay行動支付的便利與優惠。

LINE Pay致力提供金融科技服務，繼「保險」、「貸款」平台提供用戶繳保費、快速搜尋產壽險及貸款商品後，再推出LINE Pay「信用卡」平台，讓用戶透過此一平台可以輕鬆且有效率的比較各家銀行信用卡回饋方案，透過手機就能連結至各銀行完成線上申請，帶給用戶更多的生活金融服務。LINE Pay表示，未來將持續為用戶尋找合適的金融產品，以「生活金融平台」為定位，讓用戶能更便利的獲得日常生活所需的金融服務及商品。

LINE Pay「信用卡」平台首波匯集中國信託商業銀行、台北富邦銀行、匯豐銀行、凱基銀行、樂天銀行、渣打銀行及聯邦銀行共7間銀行，用戶可查詢比較各信用卡申辦專案，善用篩選功能，快速搜尋「LINE POINTS回饋」、「現金回饋」或是「LINE Pay限定」的信用卡方案，輕鬆找到最合適的信用卡方案。

喜愛使用LINE POINTS的用戶，首推中國信託LINE Pay卡、富邦J POINTS卡及聯邦賴點卡，上述三家銀行信用卡，筆筆消費均可享LINE POINTS回饋。中國信託LINE Pay卡消費享國內LINE POINTS 1％，海外消費2.8％回饋；富邦J POINTS卡綁定LINE Pay新戶享最高3.5％回饋無上限，聯邦賴點卡享國內最高LINE POINTS 2％、國外LINE POINTS 3％回饋無上限。中國信託LINE Pay卡新戶可透過LINE Pay完成「LINE Pay快速綁定」，富邦J POINTS卡新用戶則可透過台北富邦銀行LINE官方帳號快速綁定LINE Pay，即時享受LINE Pay行動支付帶來的便利及各式優惠；聯邦銀行亦即將在七月推出LINE官方帳號快速綁定LINE Pay服務，帶給用戶更便利的體驗。

渣打銀行的現金回饋御璽卡國內或海外均享1％現金回饋(活動期間 2022/2/1～2022/12/31止，不含保險費與學費)，也針對LINE Pay用戶推出限時獨家加碼方案，即日起至6/30止，申請符合條件除享首刷禮現金回饋500元外，透過LINE Pay信用卡平台再享加碼LINE POINTS 500點回饋。

匯豐銀行推出的匯鑽卡及現金回饋御璽卡均可享現金回饋，現金回饋御璽卡享國內消費1.22％及國外消費2.22％現金回饋，回饋均無上限，匯鑽卡超過20家指定通路最高6％現金回饋，且指定通路回饋上限2,000元，新戶以匯鑽卡、現金回饋御璽卡繳納綜合所得稅，可享繳稅金額1％現金回饋(回饋上限500元)。

凱基銀行推出魔BUY卡，綁定LINE Pay新戶最高享8％、舊戶最高6％回饋，享有行動支付的高額回饋。而國境解封在即，樂天銀行與台灣虎航聯名推出樂虎卡，則提供日本消費回饋最高2.5％回饋。

各銀行詳細信用卡專案內容請以LINE Pay信用卡平台及各銀行最新公告為準。