三五族廠英特磊IET-KY（4971）7日公布5月營收達8,625.4萬元，月增5.76％、年增36.90％，並創近5年新高，單月營收已連續三個月雙率雙升，今年累計營收達3.87億元，年增42.10％，若以美元計算，年成長幅度40.63％，公司對今年全年成長維持樂觀看法。

英特磊指出，今年三大產品線營收都有所成長，包括磷化銦（InP）、銻化鎵（GaSb）、砷化鎵（GaAs）趨勢全面向上，量產主力產品為磷化銦，以雪崩式光接收器（APD）為尤，今年有顯著成長。

隨物聯網、5G持續快速發展，加上疫情後全球對雲端作業需求加重，帶動全球高頻光纖網路加快增速增覆蓋，而5G的基礎建設及高頻光纖網路中最重要的基本元件，就是磷化銦的APD、異質結雙極電晶體（HBT）和晶片光接收器（PIN），隨市場需求強勁，英特磊第二季訂單無虞。

展望下半年，法人預期，迎接磷化銦、砷化鎵出貨高峰，英特磊營運可望有不錯的成長空間，全年營收成長幅度看10～20％。

英特磊在研發方面聚焦氮化鎵（GaN），高摻雜氮化鎵二次生長被視為未來重要的成長動能，目前主要應用在國防、通訊及5G相關射頻（RF）GaN HEMT磊晶片，其優勢在於磊晶品質佳且價格相對低，可大幅為客戶降低成本。新的趨勢是八英寸GaN／Si也開始考慮使用這種二次生長，市場需求相當樂觀。