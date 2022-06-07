近期全球科技股進入震盪格局，但隨著最近半導體大廠公布的財報與展望持續看旺，通訊晶片、高效能運算、物聯網及車用電子等市場需求持續增長，亦持續推動半導體產業與半導體ETF投資的成長，洲際半導體指數自5月迄今漲幅超過5％。

看好半導體產業的龍頭地位以及長線向上趨勢，兆豐投信首發兆豐洲際半導體ETF（證券代號00911），募集期間6/8～6/14，新台幣15,000元即可輕鬆駕馭全球半導體龍頭廠商。

ICE洲際半導體指數近期走勢反彈，主要受惠美國的通訊晶片大廠高通第一季營收創新高，也調高第二季優於市場預期的財測，加上車用晶片大廠安森美（ON Semiconductor）也是第一季營收創新高，並調升全年業績展望，半導體產業具利基性的廠商深具高度成長力道。

兆豐洲際半導體ETF研究團隊指出，半導體產業擁有科技業領頭羊地位，在產業數位變革環境中，革命性的應用如AI、網通數據、5G整合等，均需要相關半導體元件。世界半導體協會預估，自2020年至2030年全球半導體產值維持高度成長並將邁向一兆美元，產值增幅高達127％，看好長線利多湧現商機。

今年以來，洲際半導體指數評價相對具吸引力，加上該指數篩選未來性相對較佳的個股，掌握科技趨勢脈動，每年四季調整權重，掌握科技股輪動先機。相較以往的費城半導體指數，洲際半導體指數成份股亦網羅更多全球的半導體龍頭企業，包含美國的博通、高通、英特爾、輝達、安森美，台灣有台積電、日月光等均代表產業關鍵地位，更凸顯洲際半導體指數為費城半導體指數升級版的投資價值。

展望未來，全球股市氣氛仍較謹慎樂觀，現階段應重視利基型的產業篩選，洲際半導體指數具有反彈力道，加上篩選具備評價面優勢、產業利基、業績成長、趨勢創新等四大面向的優質題材，更有助長線走勢續航力道，趁現階段半導體評價調整之際，透過兆豐洲際半導體ETF精準布局全球關鍵半導體，掌握未來長線的漲升空間。