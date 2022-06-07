台中市議員林汝洲將於周五正式公開宣布參選意向。（摘自臉書／謝瓊雲台中傳真）

第四選區新人邱愛珊昨天率先領表，今天一早又搶頭香完成登記；2018年底就掛出看板表態參選的她以志工媽媽身分自居，已在豐原、后里區勤走1253天。（市黨部提供／謝瓊雲台中傳真）

近日嗆蘇貞昌聲名大噪的大里區里長鄭伯其也完成登記，由於無其他新人領表，可望順利「＋1」獲提名。（市黨部提供／謝瓊雲台中傳真）

第3選區女戰將吳瓊華今天完成領表並登記作業，對於選區內另2位同黨男議員未領表，未多表示意見。（市黨部提供／謝瓊雲台中傳真）

國民黨台中市黨部針對台中市議員進行第二梯次提名作業，6、7日2天領表，7至9日登記，共有14人領表，並有8人已完成登記；值得玩味的是，第3選區戰將級的林汝洲、林孟令二人未領表，亦無人代領，是否將脫黨採無黨籍參選引發討論。

台中市黨部證實，未在期限內領表，即失去辦理登記資格；他們2人並未前來領表，亦無人代領，不過這些「技術性」問題並不難解，將仍會持續溝通再溝通，希望2人聽到黨部聲聲盼會回心轉意，也不排除採取向黨中央報准提名方式處理。

林汝洲基層實力雄厚，曾任大肚鄉長、台中縣議員，合併升格以來3屆都順利當選；林孟令則是前議長林士昌之子，本屆接棒後順利勝出。先前就曾傳出因為中二補選效應衝擊，讓2人有意改以無黨籍身分參選，黨部幾經協調未果才延遲提名，但未獲當事人正面證實。

林汝洲近2個多月來幾經思考，尚未表態，加上十分低調、口風又緊，也讓國民黨大老幾次闢室密談協商時碰了軟釘子；他透過幕僚表示，周五（10日）將會正式對外公開說明意向。

國民黨台中市黨部發新聞稿說明，第二梯次提名領表登記作業，有14人領表，8人登

記，完成登記者有：第3選區現任吳瓊華，第4選區現任陳本添和新人邱愛珊(21全黨代表)，第7選區現任的劉士州與朱暖英、第10選區現任張彥彤；第13選區新人鄭伯其(大里區立仁里長)、第15選區平地原住民現任黃仁。

已領表尚未登記有第4選區現任張瀞分，第7選區新人許育璿、吳柏勳（中央委員），第13選區現任的林碧秀和蘇伯興，第16區山地原住民現任林榮進。邱愛珊、鄭伯其可望順利「＋1」，不經民調初選即獲提名，第7選區將提名1男1女，初選勢在必行。