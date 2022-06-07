陽明交大六燃團隊今年以「移動的六燃」為主題策展，連結新竹步行城市。（王惠慧攝）

新竹六燃是日軍在二戰時，為合成異辛烷遺留下的歷史建築，後形成特殊眷村聚落，且又是保育類霜毛蝙蝠棲地，受學界關注，陽明交大應用藝術所副教授賴雯淑表示，六燃不僅見證新竹歷史，更是工研院前身天然瓦斯研究所歷史，保有竹科高科技發展源頭。

新竹六燃總面積300多公頃，涵蓋大煙囪所在地忠貞新村、清大成功湖、赤土崎、光復中學、公道五路中油油庫、將軍村、交大部分校地與光明新村等，與市府的新竹X基地、眷村廊帶以及大煙囪科技藝術村落屬同區塊，原有上百棟建築，現僅存約10棟。

陽明交大2018年起，執行六燃博物館計畫及大煙囪廠方保溫睦鄰駐站計畫，2019年首策展，今年主題「移動的六燃」連結新竹步行城市，將田野調查、居民訪談等文字影音紀錄，以音樂、藝術、科技、出版及學術多種形式，呈現對六燃議題的關注。

藝文中心主任洪惠冠指出，六燃不只是歷史遺址，因尚未啟用日本就戰敗，後來國軍進駐，廠房內有眷村聚落的「樓中房」，形成奇特魔幻空間。

洪惠冠也說，六燃與竹科建立密切相關，甚至可說是台灣高科技產業歷史，最早可回溯至日治時期戰爭燃料生產，從總督府天然瓦斯研究所為起點，漸演變為工研院、竹科，見證台灣經濟實力發展。

賴雯淑指出，光是六燃的「生產」就有3層意義，包括日本為戰爭的生產、霜毛蝙蝠為繁衍的生產，以及工研院集結周邊清大、交大科技人才，為發展高科技的生產。

「新竹六燃必須是移動的，」賴雯淑說，不只是地理上，也是觀點、策略的移動，她提到烏俄戰爭引發晶片荒，使竹科受國際重視，對比六燃在二戰時也扮演要角，80年後的今天，新竹六燃作為博物館，能讓人重新思考，台灣在國際上扮演的角色。

賴雯淑強調 ，梳理六燃的歷史脈絡、人文故事，並與高雄、日本及北韓等地燃料廠對話，從新竹做起、照顧好新竹的六燃，與世界參照，才能「愈在地、愈國際」。