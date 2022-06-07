全台第二大蛋商萇記泰安蛋品公司，涉嫌回收逾期蛋品重新包裝出售，不但販賣逾期蛋，連長蟲蛋、發霉蛋製作液蛋繼續賣，時間長達8年、不法所得超過6千萬，負責人父子檔李春明、李智堯及員工7人遭起訴。桃園地院今判決，李春明、李智堯分別應執行3年、罰金600萬元和1年6月、罰金100萬元。

地院指出，李春明為萇記泰安公司負責人，其兒子李智堯則為泰頂山公司負責人，自2010年起，持續回收各賣場即將到期、已逾期或其他原因退貨的盒裝雞蛋，將外觀完好的雞蛋重新包裝、變更製造日期及有效日期後，再度上架販售給不知情的各通路業者，乖乖、全聯、大潤發、家樂福及其消費者皆受害。

地院表示，逾期蛋品、蛋殼破裂或發霉或長蟲的雞蛋打成的蛋液，均易遭到微生物即黃色葡萄球菌、大腸桿菌或綠膿桿菌、沙門氏桿菌等汙染，食用後輕則造成急性腸胃炎，嚴重者可能造成器官衰竭、敗血症，而有危害人體健康。萇記公司所生產的蛋液於2014至2017年間，桃園市政府抽查時均遭檢驗出沙門氏桿菌，足見販賣逾期雞蛋，情節重大足以危害人體健康。

地院量刑，考量李姓父子檔分別擔任被告萇記公司、泰頂山公司負責人，為節省成本，明知逾期蛋品、逾期、變質或腐敗蛋液有違害人體健康，仍出售給賣場或商家，造成該等商家重大損失，並致消費者心理恐慌，但考量犯後均坦承部分犯行的犯後態度，並已與大潤發、家樂福達成和解並給付賠償，萇記公司因違反食安法判罰2500萬元，泰頂公司判罰100萬元。

地院表示，李春明、李智堯所犯之罪，各應執行有期徒刑3年、1年6月，應執行罰金為600萬元、100萬元，其餘7名員工均未曾故意犯罪，犯後業坦承犯行，尚具悔悟之意，經此偵、審及科刑教訓，宣告緩刑5年。