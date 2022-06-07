兩岸同胞交流研討活動7日在北京舉行，出席的前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在開幕式致詞時指出，兩岸是一家人，無論從歷史、法理、文化或血緣來看，兩岸同屬一中的事實都不會改變。希望兩岸都能從俄烏衝突中受到啟發，絕對不能再讓霸權主義和干涉主義在台海挑撥離間、製造仇恨。兩岸未來統一更不容許外部勢力指手畫腳、橫加干涉。

洪秀柱更表示，民進黨推行的「去中國化」教育，讓台灣很多年輕人將兩岸關係誤解為「互不隸屬」的「侵略」與「被侵略」關係，這是有史以來最為荒謬的謊言。

洪秀柱呼籲，有句話說，「寧鳴而死、不默而生」，即便背負再大壓力、遭逢再多誤解，為兩岸和統一、為民族共榮與復興，都必須站出來振臂疾呼。

澎拜新聞引述她所說，俄烏戰爭正籠罩在硝煙中，兩國人民本是同根生，卻因受到西方世界蠱惑，讓美好家園成為人間煉獄。不禁想到兩岸從遠離煙硝、歷經冰封，又走到融冰、和解，在享受大半個世紀的和平後，竟然也一夕變天，台海再度壟罩在戰爭陰影下。

洪秀柱指出，那些虎視眈眈的帝國主義者，為一己私利，不斷在其它國家和地區搧風點火、製造衝突和戰爭，倘若兩岸一旦輕啟戰端，犧牲的永遠是炎黃子孫、死傷的都是華夏兒女。因此兩岸的中國人絕對不能再讓霸權主義和干涉主義在台海挑撥離間、製造仇恨。