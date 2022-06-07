微軟日前以美元升值為由下修財測，成為最新一家示警強勢美元衝擊業務的大型企業。企業股價已經先行反映美元升值的衝擊，外國營收比重高的個股開年以來大跌17％，而美國營收比重高的個股跌幅僅7％。

追蹤美元兌一籃子貨幣的美元指數在過去一年大漲14％，攀升至2000年代初期以來最高水準。

美元升值有利有弊，強勢貨幣意味著進口成本較低，但也代表外國人更難負擔美國商品，降低外國觀光客造訪意願，打擊觀光和飯店產業。

海外收入比重高的企業，股價已經先行反映美元升值的衝擊。標普500海外營收曝險指數2022年迄今累計下挫17％，跌幅高於標普500指數的13％，相較之下，標普500美國營收曝險指數同期僅下跌7％。

海外營收曝險指數包含微軟、蘋果、谷歌母公司Alphabet、輝達、特斯拉、亞馬遜和Meta（原臉書）等科技巨擘，還有嬌生和萬事達。美國營收曝險指數則有聯合健康（UnitedHealth）、威瑞森（Verizon）、沃爾瑪與家得寶等倚重本土市場的大廠。

微軟事業觸角遍及全球，大部分獲利來自海外市場，上一會計年度稅前海外淨利為361億美元，高於本國的350億美元。

外國業務比重高意味著強勢美元將衝擊公司營運。微軟日前示警，外匯波動對本季營收的影響，將較先前預測高出4.6億美元，而且獲利也將受到美元升值衝擊。

除了微軟之外，多家美國海外營收比重高的企業也面臨相同挑戰。Salesforce基於美元強彈，下修全年營收展望，將美元升值對營收的衝擊調高一倍至6億美元。

製藥公司也是受害者之一，艾伯維（AbbVie）4月稍晚表示，外匯因素將第一季營收削去1.3％。在此之後美元持續走高，5月升至此波高點。