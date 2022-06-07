澎湃新聞7日報導，中國外匯存款餘額重回正增長。大陸國家外匯管理局7日公布最新數據顯示，截至2022年5月底，中國外匯餘額為3兆1277.80億美元，較4月底增加80.6億美元，升幅為0.26％。

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，5月中國外匯市場運行總體平穩，境內外匯供求保持基本平衡。

王春英表示：「國際金融市場上，受主要國家貨幣政策及預期、全球經濟增長前景、地緣政治局勢等因素影響，美元指數小幅下跌，主要國家金融資產價格漲跌互現。外匯以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額增加，與資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯規模上升。」

「5月外匯的增加主要是匯率折算的貢獻，美元指數5月下跌1.2％，非美元貨幣中，歐元上漲1.8％，英鎊小幅上漲，日元也在反彈，匯率折算對5月外匯的貢獻估算超過了100億美元。」

澎湃新聞報導，中國外匯投資研究院副院長趙慶明指出，5月資產價格對外匯的貢獻應該是負的，銀行結售匯方面是淨買入的狀態。

盡管5月人民幣對美元匯率仍出現月度貶值，但即期匯率和中間價的跌幅相較4月均大幅收窄。其中，人民幣對美元即期匯率5月累積貶值401個基點，貶值幅度為0.6％；人民幣對美元中間價5月累積下跌了430個基點，貶值幅度為0.65％。

王春英表示，展望未來走勢，當前外部環境依然複雜嚴峻，全球經濟面臨的風險挑戰增多，國際金融市場仍存在較大不確定性。但中國高效統籌疫情防控和經濟社會發展，經濟長期向好的基本面沒有改變，將支持外匯規模保持總體穩定。

「外匯能夠穩定在3兆美元到3.2兆美元之間，未來幾個月，匯率折算對外匯的影響會是正面的，但考慮到美聯準縮表仍在進行，歐央行尚未開始加息縮表，資產價格對外匯的影響可能是負面的。」趙慶明表示。