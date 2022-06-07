國民黨籍邱愛珊欲參選台中第4選區市議員，7日早上前往台中市黨部登記。（邱愛珊提供）

國民黨籍邱愛珊欲參選台中第4選區市議員，7日早上前往台中市黨部登記，她表示，自己3年多前便開始勤走基層，因為是國民黨在后豐久違的新面孔，也獲得不少鄉親的支持和期待。

邱愛珊表示，她和支持者一起來領表，是為了展現一路走來的決心；從投入參選以來1253天走遍大街小巷、握過無數雙手，從一個上台講話不太知道要講什麼的志工媽媽，變成一個敢站在宣傳車上大聲疾呼的市議員參選人。

邱愛珊說，自己是一個政治素人，在盧秀燕市長的主政下，台中持續成長中，也獲得市民的認同，但后豐地區改變的幅度相對較小，希望能夠為國民黨在議會多爭取一個席次，來為后豐的鄉親服務。

陪同前往的前豐原市民代表會副主席劉益禎指出，邱愛珊是國民黨少見年輕又優秀的從政黨員，不僅有愛心，更是在教育界起步的很早，期許高票當選，為后豐教育盡一份心力。前南陽國小家長會長、葫蘆墩夜市負責人謝志鍬表示，縣市合併後，豐原成長比較緩慢，期許邱愛珊為后豐帶來改變、帶動繁榮，留住人才、不讓人口外移。

一路走來全力支持的豐原中興里里長魏承章指出，身為最基層的民意代表，體會到許多政治人物都不夠「接地氣」，邱愛珊在后豐耕耘多年，最理解基層的心聲，是為鄉親服務的最佳人選。