為應對俄羅斯與中國在北極方向愈來愈擴張的軍事存在，美軍已決定在這個具有戰略意義的地區增加軍事部署，由美國陸軍在阿拉斯加新設第11空降師，以為未來嚴寒氣候作戰進行準備。這是美軍自二次大戰結束70年後首次新設空降師，美軍領導人與阿拉斯加參議員也認為此一舉措具有歷史性的意義。

《美國之音》報導說，美國陸軍參謀長麥克康維爾(James McConville)上將在費爾班克斯的溫賴特堡為新設立的第11空降師舉行重新授旗儀式，並前往位於安克拉志奇的艾爾門多夫-理查森聯合基地的新師部參加第2場儀式。

原先隸屬美國阿拉斯加陸軍的第1和第4旅級戰鬥隊將分別成為第11空降師的第1和第2旅級戰鬥隊。（圖／美國陸軍）

報導說，在美國陸軍進行這次重組之際，俄羅斯和中國增加了北冰洋地區的存在。氣候變暖延長了北冰洋水道的適航期，讓更多的軍民船隻可以進入，並使獲取該地區的自然資源變得更為方便。

阿拉斯加州聯邦參議員沙利文(Dan Sullivan)最近受訪時表示：「這將是一條關鍵的海道，我們不能讓俄羅斯主宰。」他說，與俄羅斯和中國在北冰洋相比，美國「仍然落在實力曲線的後面」，美國軍方官員也承認這點。在多年裁減阿拉斯加駐軍之後，啟動第11空降師「代表著五角大廈聚焦北冰洋的徹底改變」。

報導指出，作為第11空降師新架構的一部分，美國陸軍正在取代阿拉斯加的重裝斯崔克(Stryker)旅，改為機動性更強的輕步兵單位，將能更好地適應在北極環境下所展開的任務。斯崔克旅使用沉重的8輪式斯崔克裝甲車，這種軍車在極端寒冷的環境下表現不佳。陸軍參謀長麥克康維爾說，希望這些改變將使美國陸軍在「重獲北冰洋主宰權」方面佔據上風。

之前隸屬美國阿拉斯加陸軍的第1和第4旅級戰鬥隊如今將分別成為第11空降師的第1和第2旅級戰鬥隊。

報導指出，啟動第11空降師是恢復第二次世界大戰期間的軍事編制，這支部隊戰爭後期曾在太平洋地區作戰，主要行動包括解放菲律賓以及後來對日本的軍事佔領。該師1945年4月突襲了日本設在菲律賓的洛斯巴奧斯拘押營，解救了2千多名平民。

該師曾獲得「天使」(Angels)的綽號，部分部隊曾返回亞洲參加韓戰。該師在1960年代被解除編制，新組建的第11空降師成員將被稱為「北極天使」(Arctic Angels)，並佩戴由老空降11師徽章更新的標識。麥克康維爾將軍說：「經驗告訴我們，有著共同的部隊歸屬感是自豪的源泉，而且極為重要，部隊歷史和袖章是重要的。」

具有象徵意義的是，這支部隊在諾曼底登陸日（1944年6月6日）78周年成軍。當時，參加第二次世界大戰的盟軍部隊衝上諾曼底海灘。麥克康維爾呼籲第11空降師「不要辜負前輩的英雄遺產」，雖然當年第11空降師並沒有在歐洲作戰，但是該師的創新和試驗「驗證了導致成功進行諾曼底登陸的師級空降行動」。