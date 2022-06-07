台東縣今天 新增859名確診者，其中蘭嶼累計已有543名確診，平均約10名就有1名居民染疫；另外，台東7日新增6例本土病例確診死亡個案， 目前台東住院收治人數為74人、加強版集中檢疫所為47人、居家照護現管人數有3572人。

根據台東縣衛生局公布的資料，蘭嶼7日新增10名確診，目前島上累計已有543名確診，而蘭嶼5月底的人口統計是5247名，因此約平均10人中就有1人染疫。

蘭嶼鄉公所祕書陳建逢表示，過去這2個月蘭嶼疫情確診人數有高有低，一些因工作環境或是生活型態容易感染的民眾大概也都感染了，因此研判疫情已經有減緩趨勢，不過，如

果後續政策鬆綁口罩，也有可能再度升溫，他建議確診者能適度的給用藥。

台東縣衛生局公布7日公布確診新增859名，目前台東縣累計確診個案18973名、居隔者1979人，中央也公布台東6例本土病例確診死亡個案，第1案為86歲女性，無接種疫苗紀錄，有高血壓病史；第2案75歲男性、已接種3劑疫苗、有糖尿病、心血管及肝臟疾病。

第3案87歲男性、已接種3劑疫苗、有中風及慢性病史。第4案83歲女性、已接種2劑疫苗、有中風及慢性病史。第5案91歲女性、已接種1劑疫苗、腦水腫及慢性病史。第6案70歲女性、無接種疫苗、有心血管疾病及慢性病史。

另，台東5歲以下共有1214例確診，累計1名死亡。在校園疫情部分，新增150名學生、22名老師確診，累計共3203學生、424老師確診。