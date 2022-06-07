季芹亮麗出席抗老保養品記者會。（陳俊吉攝）

季芹亮麗出席抗老保養品記者會。（陳俊吉攝）

季芹亮麗出席抗老保養品記者會。（陳俊吉攝）

季芹7日出席精油品牌抗老保養品記者會，透露近期與結婚16年的老公王仁甫培養更多共同興趣，會陪他上山下海，攻百岳、考潛水執照。她驚曝，上月爬山時，有氣喘、心臟也不好的她半夜醒來高山症發作，吸不到氣、胸悶、頭痛且心悸，吸了氣喘藥、噴鼻子擴張劑後一直沒改善，但老公睡另一頂帳篷她也不忍心吵醒他，幸好隔天男閨蜜給她半顆「威而剛」，「不知道是藥效發揮，還是快到嘉明湖心情變好，症狀突然不見了！所以我現在爬山前都要跟老公說，請你備好威而剛！」

她說婚姻是夫妻都要一起努力經營，她會陪老公上山下海，老公也求生慾很強，經常讚美、甚至還是很會撩她，並舉例前一晚兩人一起看將播的YT頻道影片內容，她看到澎湖玄武岩忍不住驚呼大自然真的好美、好壯麗，王仁甫卻淡淡地說：「我真的覺得還好！大自然再怎麼美都沒有妳美！」跟剪接師討論景點片段怎麼調整時，也說「景點再怎麼美，也沒我老婆美！」讓她笑開懷直呼：「你很會撩耶！」

雖然王仁甫主持、工作時旁邊都是漂亮妹妹，年輕又身材好，但她相信老公也有自信，從來不會亂吃飛醋，平常根本忙到沒時間看老公怎麼跟女藝人互動，「都是女兒貼給我看！」她笑說，女兒只要看到爸爸在節目中玩遊戲跟其他女藝人有近距離接觸，或是有些女藝人講話時會摟著、靠著他，就會反應很大問：「媽媽，她為什麼一直抱著爸爸，還一直靠著！」王仁甫被女兒逼問時只會回「就沒有什麼啊！沒有感覺！」她則認為這些只是工作上的正常接觸，「盯得比較緊的是我兒子和女兒啦！」

夫妻倆經營民宿邁入第8年，她坦言確實受疫情影響，但大家都共體時艱，員工還說他們很感恩，感恩老闆不是全靠經營民宿吃飯，她不敢算盈虧，已半年不敢結帳才能一直保持開心好心情，但強調目前營運沒問題，且大家現在比較知道怎麼跟疫情共存，面對即將到來的暑假旺季，也開始有訂單湧現。

講到防疫，她慶幸地說：「我們都是天選之人，我和仁甫錄影都不能戴口罩，還要接觸很多人，幸好到目前為止都很好。」但透露之前一度緊張，因女兒學校老師確診，當時她跟王仁甫都有重要工作在身所以戒慎恐懼，把女兒關在房間隔離，一出房門就全身噴酒精，搞得女兒抗議：「媽媽，妳好像把我當病毒了！」