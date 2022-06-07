疫情衝擊人流，誠品站前店傳出提前熄燈？誠品生活（2926）7日回應，疫情影響台北車站人流和商家甚鉅，目前仍和主管機關研議最適當做法。據悉，誠品站前店租約尚未到期，傳出可能提前解約。

據台北捷運旅運量資料，台北車站今年4月進出站人次年減逾三成，今年前四月較去年同期減少逾二成。

誠品站前店於2011年5月開幕，規劃為人文風格、時尚潮流、品味生活、創意美饌等四大區塊，延續複合式經營理念，有總計近200坪的誠品書店、誠品文具館，商場也提供生活購物、美食廣場等服務，全年推出各式藝文活動。