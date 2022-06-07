總統蔡英文希望每年有計畫地調升基本工資，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬受訪時表示，蔡英文上任6年來，基本工資幾乎年年調整，漲幅約25％，在全世界罕見。

鄭運鵬於輿情回應記者會中指出，最低工資法等立法議題，勞動部已經預告立法，但版本還沒送到立院，許多關心這個議題的立委，提出相關草案。

他指出，蔡英文上任後，即使沒有法制化，但是法制內容和基本工資審議委員會差不多，執政6年來幾乎年年調漲。前總統馬英九交接給蔡英文時，基本工資為2萬0,008元，到現在已經調漲到2萬5,250元，漲幅達到25％，台灣景氣非常好，不會造成企業主跳出來抗議基本工資調太高，企業經營不下去。

另外在時薪部分，也從120元調高到168元，漲幅超過25％，因此基本工資實質上是年年調整。

鄭運鵬指出，最近基本工資審議委員會要開會，判斷通膨、經濟成長等因素下，今年還有機會繼續調整。