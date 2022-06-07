導演李尚燁（左起）、金高銀、朴珍榮出席《柔美的細胞小將2》記者會。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《柔美的細胞小將》近日推出新一季《柔美的細胞小將2》，導演李尚燁今（7）日與男女主角金高銀、朴珍榮出席記者會，導演李尚燁搶先劇透登場的新細胞「舌頭細胞」，還表示柔美和八筆的舌頭細胞會一起登場，相當引人遐想，但他也趕緊強調：「這部劇是12歲以上可以觀看的，至於爲什麼會一起登場，請通過播出來確認！」由於上一季的「嘿咻暴龍」細胞令人印象深刻，這次「舌頭細胞」會帶來什麼火花，讓劇迷期待。

導演李尚燁認為，第二季最大看點就是朴珍榮飾演的新角色劉八筆，「劉八筆魅力十足，會讓人不禁懷疑世界上怎麼會有這麼甜蜜又溫暖的男人。」朴珍榮則說，自己是《柔美的細胞小將》第一季的粉絲，很開心能參與第二季，「劉八筆在原著網漫中是一個神秘人物，我在演戲時也試圖強調這個部分。」記者會現場播放精華片段，除了看到2人的心逐漸越靠越近，第一季飾演金高銀男友的「具雄」安普賢也以帥氣短髮驚喜回歸，他開頭講出真心話，「我覺得很後悔，無法拋棄我的自尊心。」他和劉八筆見面第一句就問：「柔美好嗎？」更在下雪的聖誕夜與長髮的柔美重逢，具雄再度登場讓觀眾無比好奇三人後續發展。

記者會上金高銀也以長髮現身，問到柔美怎麼換了新造型，金高銀直接透露劇中又有新細胞登場，「都是因為一個『飄逸細胞』，所以就把頭髮留長了。」在精華片段中便解答，原來是劉八筆稱讚她留長髮很美，柔美的細胞村所有短髮細胞就此鋃鐺入獄，只有長髮的細胞會生存下來。另外，記者會點出第二季柔美的「作家細胞」重新復活，朴珍榮下意識回答，「作家細胞會是接下來柔美很重要的細胞」，下一秒突然驚覺口誤、趕緊問：「我是不是暴了一個大雷？」柔美的愛情故事與成長史將在第二季新細胞登場下華麗回歸。《柔美的細胞小將2》將於11日起，每週六上午10點在愛奇藝國際站更新2集。