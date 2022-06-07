大陸自4月起多地封城，衝擊客戶拉料，利基型被動元件廠禾伸堂（3026）、信昌電（6173）5月營收逆風，年減幅度擴大至二位數以上，信昌電更創下今年以來單月營收次低紀錄。

禾伸堂、信昌電在被動元件產業中屬於利基型廠商，產品集中在0603以上大尺寸MLCC，主力產能都不在大陸，然而下游客戶自4月開始受到封城影響，衝擊拉貨狀況，兩大利基型廠商5月營收跟著逆風。

禾伸堂自結5月合併營收約為12.77億元，較上月增加1.92％，較去年同期減少17.02％；累計前五月合併營收約68.45億元，較去年同期減少7.01％。

禾伸堂表示，5月受到中國地區疫情防控而影響部分出貨，禾伸堂將謹慎關注客戶復工進度以及物流恢復情況，配合客戶需求，提供即時的產品與服務。

而信昌電5月營收也表現疲弱，根據信昌電公告，5月營收下探4.04億元，較去年同期大幅衰退26.16％，較4月也下滑6.05％，營收寫下今年以來次低紀錄，為連續第七個月繳營收年減成績單，且年減幅度也寫下近七個月新高。

累計信昌電今年前五月營收達21.09億元，年減16.7％，無論是月營收或是累計月營收，均繳年減數字。