玉山金控7日公布2022年5月自結盈餘，單月稅後盈餘18.2億元，累計稅後盈餘66.9億元，較去年同期減少21.2％，EPS為0.50元。主要子公司累計稅後盈餘分別為玉山銀行60.4億元、玉山證券4.6億元、玉山創投3.1億元。

玉山金表示，5月玉山金控及玉山銀行稅後淨利均為今年單月最高，升息效益逐步反映在利息收入增加，同時營運費用控管得宜。面對外在環境變化，玉山聚焦海內外布局、科技創新及風險管理，並將ESG結合金融本業，推動業務穩健發展。