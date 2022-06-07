玉山金控7日公布2022年5月自結盈餘，單月稅後盈餘18.2億元，累計稅後盈餘66.9億元，較去年同期減少21.2％，EPS為0.50元。主要子公司累計稅後盈餘分別為玉山銀行60.4億元、玉山證券4.6億元、玉山創投3.1億元。
玉山金表示，5月玉山金控及玉山銀行稅後淨利均為今年單月最高，升息效益逐步反映在利息收入增加，同時營運費用控管得宜。面對外在環境變化，玉山聚焦海內外布局、科技創新及風險管理，並將ESG結合金融本業，推動業務穩健發展。
玉山金控7日公布2022年5月自結盈餘，單月稅後盈餘18.2億元，累計稅後盈餘66.9億元，較去年同期減少21.2％，EPS為0.50元。主要子公司累計稅後盈餘分別為玉山銀行60.4億元、玉山證券4.6億元、玉山創投3.1億元。
玉山金表示，5月玉山金控及玉山銀行稅後淨利均為今年單月最高，升息效益逐步反映在利息收入增加，同時營運費用控管得宜。面對外在環境變化，玉山聚焦海內外布局、科技創新及風險管理，並將ESG結合金融本業，推動業務穩健發展。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。