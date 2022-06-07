近年台灣房市火熱，房價大漲讓不少年輕首購族苦不堪言。一名女網友日前陪男友交屋，與鄰居聊天發現整層樓都是買來租人的，左鄰右舍全都是包租公，甚至請來幫忙的水電師傅也是房東，讓她大嘆「現在大家都流行當包租公」。底下網友看了也不禁悲嘆，「完全反應出了台灣的房市與居住正義有多悲哀」。

這名女網友6日在社群平台Dcard發文，她男友是名工程師，未來會到高雄工作，因為頭期款預算有限，她們選擇買預售屋慢慢攤還，直到最近終於交屋，與同層的鄰居阿姨閒聊後得知，整層樓鄰居竟全都是包租公。

一名女網友與男友南下交屋，發現鄰居全是房東。（示意圖／本報資料照）

「這層樓大家都是買來要租人的」她聽完鄰居阿姨的話後十分驚訝，且更令她大開眼界的是，連同阿姨介紹的水電師傅也是包租公，甚至還跟她和男友分享，「你們買在這邊買到賺到了，現在這邊一坪平均單價已經來到32-35萬了」。

她聞言十分感慨，「想不到現在大家都流行當包租公」，甚至還有不少房仲詢問脫手意願，但考量買入是因工作需求，因此短期還沒有出售的打算。

文章曝光，不少網友也對高房價感到無奈，「好日常的對話，但字裡行間完全反應出了台灣的房市與居住正義有多悲哀」、「所以他們越來越有錢不是沒道理」、「高雄房價炒這麼高，未來升息後會越來越慘」。

另外也有網友提醒，整層樓都是租客，出入可能會比較複雜，「租客居多的話要小心鄰居素質，出入會較複雜」、「買房盡量還是選自住客為主的建案」、「租客來來去去，素質參差不齊」、「租客太多的要小心治安，會稍微複雜」。