日劇《經典杯子蛋糕》（Old Fashion Cup Cake）改編自日本漫畫家佐岸左岸超人氣BL漫畫，原著曾獲「BL大賞2021」最佳漫畫部門第1名及「這本BL不得了2021」第2名殊榮，故事中39歲的治癒系上司與29歲的傲嬌部下之間相差10年的超萌職場純愛深受讀者好評，日劇則找來《假面騎士》武田航平飾演溫柔帥氣的主管野末、人氣音樂劇演員木村達成詮釋優秀又貼心的部下外川，結合帥哥、西裝與甜點共譜甜而不膩的曖昧日常。

在今（7日）公布的中文預告中，年近40的公司主管野末，每天過著一成不變的平穩生活，無論對事業或婚姻都不再抱有期待，但在年輕氣盛的下屬外川的眼中，他不僅是令人崇拜的可靠上司，更是心中特別的存在，某次在外川的提議下，兩人開始在假日相約吃甜點，使野末的生活突然有了新轉變，彼此的距離也在一次次的甜蜜滋味中越靠越近。全劇充滿著療癒的氛圍和融化人心的浪漫氣息。該劇共5集，將於13日起，在CATCHPLAY＋影音平台每週一早上11點與日本同步更新集數。首週將一次上架第1、2集，只要註冊CATCHPLAY＋會員即可首2集免費看。