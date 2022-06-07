學甲分局防疫關懷包超澎湃，有快篩試劑、中藥調理包、感冒熱飲、枇杷膏、維他命C片等內容物。（警方提供／張毓翎台南傳真）

學甲警友辦事處另購置當下最夯的「防疫酒精噴霧槍」給各內勤、外勤單位。（警方提供／張毓翎台南傳真）

疫情嚴峻，台南市政府警察局學甲分局偕同大台南警察之友會學甲警友辦事處成立「關懷小組」，並準備超澎湃的防疫關懷包，提供確診或被匡列隔離同仁，在隔離期間主動提供需求與協助，讓不少員警大讚「揪甘心」。

學甲警友辦事處主任黃世偉表示，第一線執勤員警時常需要面對不特定之群眾，染疫風險無所不在，因此特別準備防疫關懷包，給不幸確診受隔離的警察同仁打氣，同時也提供一份暖心的關懷。

學甲警友辦事處另購置當下最夯的「防疫酒精噴霧槍」給各內勤、外勤單位，員警執勤時配帶手槍維護社會治安、保護民眾安全；出勤、收勤時使用防疫酒精噴霧槍，清消身上無形病毒，保護自己、同仁與家人健康。

學甲警分局長蔡宗昌感謝警友辦事處的關心與支持，這次準備的防疫關懷包超澎湃，有快篩試劑、中藥調理包、感冒熱飲、枇杷膏、維他命C片等內容物，讓同仁能在隔離期間也能感受到暖暖的心意。