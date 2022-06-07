台北市遇上「生不如死」的人口流失危機，台北市議員李傅中武指出，在柯文哲任內8年，北市流失了23萬人口，跟104年相比，少了8.5％，出生率也碰上死亡交叉，北市負成長1928人。

北市人口減少，柯文哲表示，一個問題是「生不如死」，一個是移出國或移到外縣市，搬入台北市人口沒變化，搬離北市則變多，搬出去又分買第一套房子會搬出去等。

李傅中武問柯，如要角逐2024年總統大位，該如何解決棘手問題，台北市長柯文哲表示，今日上午才請薛承泰教授演講，討論少子化及人口老化問題，這些都是國安危機。他也表示，解決要多管齊下，主要有兩個問題，經濟跟文化，現在最大問題不在經濟在文化，年輕人根本不想結婚。

李傅中武提到，為解決生育率問題，蔡總統2020年提出0到6歲國家養，這政策有用嗎？柯文哲回應，此方法在日本、瑞典都有試過，但效果不明顯，靠這個無法解決問題，需整套一起才有用。

李傅中武表示，下屆議員席次少2位，未來副長可能少1位，柯則補充，副祕書長也會少1位，李傅中武接著說，以首都城市來說，人口紅利大幅減少影響競爭力，未來其他五都，人口紅利會超越北市，北市會敬陪末座，各方面都有影響。

如何解生育率問題，讓市民搬回台北，黃珊珊表示，北市提出33項措施，要讓年輕人先結婚，推出千萬要結婚抽獎，每個月都抽，再來鼓勵生育，生育獎勵金從2萬提高至2萬5，第三胎補助3萬，至少要比其他縣市高，可以看到孩子五歲前都留台北，因為北市福利好，移出時間都在五歲後。

第二部分，還有30多歲要買第一套房子的時候會離開，因為北市房價負擔不起，第三部分就是中央托育，北市本來私幼補助1萬3660元，達到托育公共化7成後就要退場，但現在已達標，私幼補助1萬3660元仍不退場，福利一定要比其他縣市高。

最後一個就是居住正義3.0，黃珊珊表示，北市正在討論居住正義3.0，讓年輕人如何在北市能生養，租屋市場不健全是一大問題，年輕人租不到合理價位的房子，所以租屋市場需公開透明。

此外，將來不僅蓋社宅，蓋的是未來宅，假如年輕人租屋20年有機會取得所有權，這是另外一個讓年輕人留下的動力，另外也規畫讓更多長者可住到電梯大樓，他們的舊公寓可否釋出讓年輕人住，讓年輕人願意留下來生養孩子。