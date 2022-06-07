國民黨前台北市議員羅智強昨（6日）宣布退出桃園市長選舉，引爆各界討論，國民黨徵召參選桃園市長的前行政院長張善政也在昨晚表示，期盼與羅智強「攜手打造新桃園」。對於張善政日後要請人輔選，羅智強、無黨籍立委高金素梅以及桃園在地政治人物是否願協助，資深媒體人黃揚明點出了國民黨的勝選關鍵，應「趕快去安排實質的溝通管道」，呼籲張善政「趕快去做」。

黃揚明今（7日）在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中表示，「團結」跟「勝選」是兩個概念，團結不一定勝選，不團結也不一定敗選，選舉是很難說的。黃揚明更點出「現在藍營有一個氛圍，期待團結的呼聲很高」，就連羅智強的粉絲都會覺得，「好啦強哥，我們就支持張善政」，因為現在重點是要打贏民進黨，這也讓黃揚明坦言：「在這個前提下，羅智強也沒辦法講什麼了。」

國民黨前台北市議員羅智強昨（6日）宣布退出桃園市長選舉，此舉引爆各界討論。（本報資料照片）

黃揚明也提及，當初羅智強發揮的人設就是以「監督執政黨為最重要的目標」，對國民黨來說，這個最重要的目標放在所有人前面，「誰不聽，誰就會被這群人淘汰」，因此黃揚明認為，國民黨的支持者非常清楚，現階段監督執政黨，尤其是民進黨，是一個最重要的使命，現在「換不換政」這個不重要，重要的是大家要團結一致往前打。

最後黃揚明也說，地方會不會輔選，這是張善政團隊要去克服的，他更點出藍營可能可以勝選的關鍵，現在釋出的都是對張善政的正面訊息，「在羅智強宣布不選、呂玉玲宣布我們要往前走的情況下，張善政請趕快展現你的高度，趕快去安排『實質的溝通管道』，這才是重點」。