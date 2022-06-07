王品集團7日召開臨時董事會，為激勵士氣並留任優秀人才，決議自6/9起至8/5止，以每股90元-165元價格區間，買回1,540張庫藏股轉讓同仁。

王品集團近年積極推動「同仁變股東」，自2013年開始實施「同仁持股信託」，去年更將門檻降低、加碼更多，店長、店主廚不論職級皆可加入，「公司提撥率」一舉拉高至150%，期望透過具競爭力的薪酬制度，留才同時吸引更多優秀人才加入王品。