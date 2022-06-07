品牌廠技嘉科技GIGABYTE（2376）攜手GPU晶片大廠輝達NVIDIA，與義守大學數位多媒體設計系共同打造全台首座「NVIDIA Studio x GIGABYTE 協作空間」，全面採用技嘉旗下AERO系列創作者筆電，內建NVIDIA GeForce RTX 30系列筆電GPU，並通過NVIDIA Studio認證，為因應元宇宙與數位內容創作趨勢，開拓全新的沉浸式創作環境，一同培育台灣新世代內容創作人才。

技嘉GIGABYTE AERO 16筆電針對Z世代創作者族群，不僅以極強效能滿足其需求，為提供完整的視覺體驗，更量身打造多項貼近創作者真實使用產品需求的特色。採用黃金比例16：10、4K+ OLED顯示技術的面板，結合四邊超窄邊框設計、以高屏占比螢幕，讓視野更大、機身更小，加上100％DCI-P3廣色域，與VESA DisplayHDR 500 True Black高對比度認證，打造視覺立體沉浸感，同時更獨具「世界唯一雙校色認證」優勢，擁有業界發色最精準的螢幕，大幅提升使用者的工作效率與畫面細膩度。

效能方面，GIGABYTE AERO 16創作者筆電搭載最新NVIDIA GeForce RTX 30系列GPU，及英特爾第12代Core i9／i7處理器，輔以獨家WINDFORCE Infinity散熱技術，有助其效能完全釋放。

此外，GIGABYTE AERO 16亦通過NVIDIA Studio認證，運用RTX GPU 搭配Studio驅動程式，可提升創作應用程式的效能與功能，大幅強化創作流程，對於常見影音編輯軟體、3D建模工具等皆帶來顯著的優化，能夠大幅縮短多媒體預覽、多媒體轉檔、3D影像處理、平面視覺處理，甚至是特效觀賞的時間，縮短工作流程，使生產力倍增。

NVIDIA也針對創作者需求、另推出多款獨家應用程式，包括創作協作平台NVIDIA Omniverse以及運用AI的NVIDIA Broadcast和NVIDIA Canvas，為各類創作者與專業人士提供更輕鬆、更快速的方式從事創作的平台。

圖說：技嘉科技攜手NVIDIA 進駐校園培育創作人才，AERO創作者筆電成為設計系最佳助手。