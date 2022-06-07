台南市政府前副發言人易俊宏連日被爆涉及性騷擾事件後，今天傍晚他終於打破沈默在臉書發文，指他要向此次事件中，每一位因為他個人言行感到不舒服的人，致上最深的歉意；但他也願意用所有方式擔保，他的任何言行絕對沒有騷擾意圖。

易俊宏在臉書表示，事件發生後，他沒有立刻發聲明，是因為這件事對他影響很大，他需要一點時間沈澱、也希望能讓情緒相對穩定，讓這封聲明盡可能是理性的。

首先，他要向此次事件中，每一位因為他個人言行感到不舒服的人，致上最深的歉意。無論是那些被控訴為「性騷擾」的行為，或是其他連帶的影響，這些負面的感受都不是他願意見到的。

易俊宏還說，儘管他願意用所有方式擔保，他的任何言行絕對沒有騷擾意圖，但他也明白，「性騷擾」的構成並不會因「說者無意」即不成立；他僅能在這裡做出這樣的澄清，但這不代表他否認任何當事人的感受。

易俊宏認為，他任職市府期間，不敢說做得多好，但也努力維持兢兢業業的態度，後來確實有個人生涯考量，所以才自請離職，這些都與此次案件無關。他也呼籲每一個指控者：「如本人有任何具體犯罪事實，請務必提出告訴。」雖然他自認言行無愧其心，但也不能保證接收到的人是一樣的想法，他絕對全力配合檢調單位的調查，期待司法可以釐清真相外，也會用最高的道德標準檢視自己，給眾人一個公道。