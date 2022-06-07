本土疫情持續延燒，但每日確診數卻忽高忽低。國民黨醫療委員會今質疑，因蔡政府判定與居隔程序疊床架屋，給藥速度又慢，導致民眾避開通報程序以其他方式治療，政府也可能帳面數字好看，確診黑數不斷攀升，政府試圖讓人民麻痺。

對綠營炒作確診3個月內有「無敵星星狀態」，醫委會批評，體質或免疫較弱民眾，短期再感染病例所在多有，不會因曾染疫就永久免疫，政府不該以似是而非的群體免疫話術卸責，該備的疫苗、快篩劑、藥物、兒童專屬病房仍不能少。

醫委會批評，感染病毒不是吃補品，染疫有轉重症與死亡風險，政府不該為掩飾自己防疫無能，就失德地暗示透過染疫可獲抗體，每個民眾的身體狀況不同，豈能毫無差別與病毒直球對決？

至於長新冠後遺症問題，醫委會表示，要減少長新冠人數與影響，關鍵還是必須讓民眾可以「快速判定確診、快速給予藥物」；唯有縮短病程、降低病毒量，才能避免身體受到病毒較長時間的攻擊。