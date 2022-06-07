台中市陳姓男子，今天下午持一把空氣槍到沙鹿區星海路一家集郵社，持槍抵住蔡姓被害人肩膀，要求交付身上財物1萬多元；警方調閱監視器以車追人，於4小時內，在沙鹿區永安巷陳嫌住處將他逮捕到案，當警方到陳男住處時，他還大吃一驚說「怎麼那麼快？」全案正由警方帶回偵訊，並調查是否另涉及他案中。

清水警分局偵查隊長林明瑤說，警方於7日下午3時許，接獲110轉報，沙鹿區星海路發生一起集郵社遭歹徒持槍強盜案，歹徒獨自一人進入該家集郵社後，持一把疑似槍枝抵住蔡姓被害人肩膀，要求被害人交出身上的財物，約60歲的蔡姓被害人，心生畏懼就交出身上所有現金約一萬多元，整個過程約僅一分鐘。

警方調閱隔壁住家監視器發現，歹徒身穿深藍色的帽Ｔ、黑色褲子，並背一個斜側包，作案時戴有口罩，只露出雙眼，被害人表示並不認識對方，歹徒取得現金一萬多元後，快速走出集郵社左轉快步離開後，就騎停在附近約50多公尺的機車，從巷弄穿梭後往南逃離現場。

警方透過監視器鎖定歹徒所騎乘的機車，發現住在沙鹿區中山路永安巷52歲的陳男涉有重嫌，警方以車追人；傍晚6時許在陳嫌家中將他逮捕，陳嫌發現警方時還大吃一驚說「怎麼那麼快？」除坦承犯案外，並交出他作案時所持的瓦斯空氣槍，警方即將陳男帶回警局偵辦中。