日本25歲知名女優桃乃木香奈（桃乃木かな）擁有甜美臉蛋與F罩杯的豐滿好身材，她從「惠比壽麝香葡萄」女團出道後便受到矚目，2017年還曾奪下成人廣播獎「新人女優賞」；此外，她還是女優界有名的「大胃王」，曾曬獨吞3個便當的照片嚇呆眾人。桃乃木香奈日前分享一張下身僅穿三角褲的美照，厲害的是她隱隱浮現的零贅肉馬甲線，全身線條相當完美，超狂反差令人難以相信她平日的驚人食量。

桃乃木香奈日前在IG上分享工作拍攝的形象照，只見長髮飄逸的她躲在木製拉門邊，微微探頭對著鏡頭展露甜笑，表情可愛又略帶魅惑風情；往下一看，下身僅著灰色三角小褲褲，將她的清純無敵的S型曲線完美呈現；更厲害的是當她左手拉起上身白T，中腹隱隱透現零贅肉馬甲線，對比她平日聞名的驚人食量，超狂反差令人難以置信。

她寫道：「GM（早安）」，近6萬網友看了大噴鼻血，在留言區狂刷愛心：「好可愛」、「超喜歡這個」、「Good Morning」、「想像一下醒來看到的是這個畫面，開心到炸」、「魅力四射」、「哇媽媽我不行了啊」、「晨叩天使」、「超性感」、「美到讓人想結婚了」。

桃乃木香奈是AV女優界有名的大胃王，在IG上可以看到她獨自吃掉3人份的劇組便當，以及10幾盤的迴轉壽司等照片，至於巨無霸剉冰、超大碗拉麵對她來說更是生活日常，完全不忌口卻還能保持完美身型，一點贅肉都沒有，讓粉絲常笑虧：「羨慕妳吃不胖，身材還超好」、「吃貨無誤」、「到底怎麼能把這麼多食物塞進肚」、「真想跟妳一起吃飯」、「想要養妳得好好賺錢了」。