導線架廠長科*（6548）公告2022年5月合併營收為新台幣12.72億元，締造單月歷史新高紀錄，較上月成長4.7％；與去年同期相比，成長26.2％。累計今年前5月合併營收為61.18億元，與去年同期相比，年增率30％，亦創歷年累計同期新高。

儘管4、5月中國上海及其鄰近地區封城，造成物流進出不順，但長科*客戶並未取消訂單；隨著5月底逐漸解封，客戶積極拉貨，長科*大陸子公司5月出貨量較4月成長。另外，車用及工業用QFP導線架市場依舊熱絡，馬來西亞廠出貨處於高檔。整體而言，長科*的5月產能滿載，帶動單月合併營收再創歷史新高。

車用及工業用導線架市場需求強勁，長科*對於未來接單動能掌握度正向看待，整體營運將呈現逐季增溫的趨勢，再締新猷的贏面很大。

長科*母公司長華*（8070）公告2022年5月合併營收為新台幣19.98億元，僅次於2022年3月20.29億元水準，為歷史次高紀錄，較上月成長7.74％；與去年同期相比，成長27.66％。累計2022年1到5月合併營收為新台幣95.07億元；與去年同期相比，成長22.60％。