美國白宮稱，美國總統拜登將暫停對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的太陽能電池板徵收關稅兩年，措施不包括中國。對此中國外交部發言人趙立堅回應，中方敦促美方停止無理打壓中國企業，停止人為擾亂供應鏈、產業鏈的錯誤做法。

趙立堅表示，注意到了有關的報導，中方敦促美方停止無理打壓中國企業，停止人為擾亂供應鏈、產業鏈的錯誤做法，為中美清潔能源和氣候變化合作創造有利的條件。

為了紓緩美國再生能源供應瓶頸，拜登政府修改政策，6日將宣布二年內不再對柬埔寨、馬來西亞、泰國與越南進口太陽能板課徵新關稅，但美國商務部對於中國太陽能製造商在這四國「洗產地」的調查仍將繼續。

美國商務部3月底決定展開調查，釐清中國太陽能製造商是否透過產線轉移至東南亞四國，規避美國施加的太陽能關稅。這四國約占美國太陽能板進口80％。此調查至少150天才能完成。

美國多州州長、國會議員、太陽能業者與環保人士對於此調查表達擔憂。若查證屬實的話，東南亞四國須支付高達250％追溯關稅，而這恐不利於美國自身太陽能發展。也有消息來源推估，視調查最終結果而定，兩年後可能恢復徵收關稅但不溯及既往。

NextEra Energy與卓越（Xcel Energy）等能源公司表示，此調查恐導致太陽能項目大幅延後。加州州長紐森告知商務部，該州將推遲數項太陽能與電池儲存計畫，無法按目標於2024年上線。