台南市台灣首府大學傳出學校將停辦，學生組成自救會要求原校畢業，曾經協助南榮科技大學、稻江科技管理學院學生轉校安置的遠東科技大學表示，兩校轉介學生共261人，多數適應良好，除少數辦理休學、退學，今年南榮所有學生都將畢業，只剩稻江3名學生將升大四，畢業率有96％。

遠東科技大學教務長黃啟明表示，南榮科技大學2019年停招時，遠東科大是轉介安置學校之一，校方多次至南榮科大與學生座談，聽取學生意見，做出最合適方案，最後安置人數總計246人。接受稻江安置學生是2021年開始，共有15人轉入就讀。

「教育部給予經費等最大支援，學校主要是行政負荷加重。」黃啟明表示，安置作業有3大原則，單一窗口讓學生家長不會無所適從，除了班級導師、學校也設置「銜接導師」，舉辦學業、生活、心理諮商輔導；在課程、住宿、生活上，除協助辦補修學生、提供免費住宿或交通津貼，還有助學金。

由於當時南榮多數學生要求原校畢業，因此遠東科大在與學生討論後，就近於新營育德高級工家職業學校借用場地，開設專班，聘原校教師上課，並聘行政人員駐校；其他至遠東校區上課學生，多數採通車方式，今年6月將全數畢業。至於稻江的學生，今年畢業季後，剩下3名學生也可順利升上大四。

遠東科大表示，轉介學生有什麼需求，學校都盡量配合，例如要開設專班，或是要轉入相同科系都可以協助，遠東沒有的課程，也會另聘老師開課讓學生補修。

受疫情影響，遠東科大近年外籍生招生也不理想，學校今年也增設新南向專班、移工專班，招生率近8成，校方也積極推動產學合作，例如在校內成立漁電共生場域，供學生實習創業，同時吸引學生就讀。