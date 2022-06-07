行政院人事行政總處今（7日）公布112年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數為116天，3天以上連續假期共有7次，不過有男網友發現，雖然明年的連續假期多，但有6個周六需要補班，讓他相當不滿，「要補班拿其他時間加班來補，不要指定周六補班，搞脫褲子放屁的政策」，引發網友熱議。

行政院今公布112年政府行政機關辦公日曆表，其中3天以上連續假期共有7次，依時間順序分別為元旦（3天）、農曆春節假期（10天）、和平紀念日（4天）、兒童節及民族掃墓節（5天）、端午節（4天）、中秋節（3天）、國慶日（4天）等。

不過一名男網友在臉書社團「爆廢公社」貼出標有補班日期的112年行事曆，包括1月7日、2月4日及18日、3月25日、6月17日及9月23日，讓他不滿直呼，「要補班拿其他時間加班來補，不要指定周六補班，搞脫褲子放屁的政策」。

他直言，重點是工時自己調配自己安排，各取所需，皆大歡喜，「為何要設計這種獨步全球的爛東西，還給人民自行調配工時的權利！」

一名男網友在112年行事曆上標記需補班的日期。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

照片一出，不少網友驚呼，「對齁！還要補班」、「原本看到連假還蠻爽的，直到你標出了補班日」、「寧可正常休假也不想要連假補班，一周只休一天很累」、「補班真的是最擾民的一個政策了」、「台灣獨步全球又不是一天二天的事了」。

不過也有網友直言，「不想補班，特休請下去就好啦」、「這是專門給公務員的，沒人要求民營企業要遵守」、「怎麼補班公司是有決定權的吧？怎麼不是先罵公司」，另有人酸，「那你國定假日就不要放假啊，要補班還要看你心情喔」、「不要放連假，你就沒有補班的困擾及憤怒了」。