台中市議員陳文政表示，學校午餐的團膳業者因疫情停課已受到損失，接下來肉類價格再上漲，恐難以承受。（林欣儀攝）

台中市高中以下學校停課至今已邁入第3周，不但家長、學生受影響，負責學校午餐的團膳業者也受到衝擊，市議員林德宇、陳廷秀、陳文政為業者請命，要求市府應提供相關紓困補助，協助業者度過難關；台中市長盧秀燕表示，教育部、經濟部已在研擬相關措施，市府也提供有餐飲食品登記的業者一次性5000元清消補助。

林德宇表示，團膳業者在準備營養午餐的食材上，是依照例行性需求做準備，但台中市每周宣布下周是否停課，增加業者作業難度；目前台北市已宣布補貼團膳業者食材與人事費，台中市是否應比照、給予業者補助。

陳廷秀則說，全台去年三級警戒，學校全面停課，團膳業者已受到衝擊，今年又因疫情升溫，至今已停課3周，因業者作業時間必須在3天前進貨，今年的損失不亞於去年，但行政院提出的振興紓困方案，紓困金額高達345.6億元，名單上卻沒有因疫情停課而受衝擊的團膳業者，盼提出相關紓困。

陳文政強調，農委會日前已預告8月豬肉、雞肉價格會再上漲，讓已受衝擊的團膳業者更加艱難，業者目前遇到的問題包括短期停課導致的損失，另一項就是物價上漲導致，全國團膳業者已經倒了10家，未來國內物價若持續上漲，市府是否調高補助。

教育局強調，團膳業者多是在前一周的周四或五準備下一周所需食材，市府每周三或周四宣布下周是否繼續停課，可方便業者緊急應變、減少食材準備的損失；至於議員要求給予業者補助，市府將持續向中央反映。

教育局長楊振昇表示，目前中央已在協調，若補助辦法出爐並比照去年，市府會依規定辦理。