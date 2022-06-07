《捍衛戰士2：獨行俠》(Top Gun: Maverick)票房大賣，雖已上映一周，但熱潮不減，可以說與36年的首集同樣受歡迎。然而，片商派拉蒙公司(Paramount )遭控侵權，對方聲稱，自己擁有《捍衛戰士》的最初創意，而片商忽視了他們的權益。

1983年，加州雜誌(California magazine)上的一篇報導《捍衛戰士們》(TOP GUNS)，作者是霍登‧尤奈伊(Ehud Yonay)，該文介紹了美國海軍武器學校(United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor program)的故事，並輔以相當多、非常精美的空中拍攝照片，將F-14戰機的力與美呈現出來。這篇報導被著名的電影監製傑瑞‧布魯克海默(Jerry Bruckheimer)所看上，他立即與他的朋友唐辛普森(Don Simpson)商議，就以該篇文章為靈感，拍一部名叫《捍衛戰士》(TOP GUN)的電影。3年後，這部電影拍成，就是1986年由湯姆•克魯斯 (Tom Cruise)主演的《捍衛戰士》。

1983年，加州雜誌的《捍衛戰士們》專題報導，成為日後的電影靈感。(圖/twitter)

其實在首集電影製作前，布魯克海默就有購買該與文有關的電影翻拍版權，電影的片尾字尾時，尤奈伊也被感謝名單當中，所以在當年首集上映時，並不成為問題。

如今，尤奈伊已經過世了，但是居住在以色列的尤奈伊遺孀修許(Shosh Yonay)和他的兒子尤凡(Yuval Yonay) 向洛杉磯聯邦法院提起的訴訟，指出派拉蒙環球(PARA.O)部門的「衍生續集」，沒有提到他父親的貢獻，並表示根據著作權法，版權已在2020年1月回歸他們，但派拉蒙沒有做出合理的表示。家屬說，「派拉蒙還辯稱，在版權歸還時，續集已經完成」，顯然片商刻意迴避他們的權益。

這項訴訟未提出損害賠償，包括從電影分潤，或是他們的其他企圖。

派拉蒙在一份聲明中說：「這些說法毫無根據，我們將大力為自己辯護。」

撇開這些爭議，《捍衛戰士2：獨行俠》已成是今年到目前為止票房最高的電影，上映前10天，就在北美創造了2.91億美元的票房，在全球創造了5.486億美元的票房。一舉成為湯姆克魯斯在北美票房中最賣座的電影，他的舊紀錄是2005年的《世界大戰》。