以後恐怕難在節目上看到夏宇童（右二起）、孫協志合體。（民視提供）

孫協志、王仁甫主持的民視《明星許願池》於今（7日）「完美收官」，主持人孫協志與王仁甫感謝將近一年的時間，不管是歌唱單元或者短劇，都獲得粉絲滿滿的回饋與支持，尤其是突破他們人生扮女裝，都讓他們印象深刻。

製作人崔長華表示「節目告一段落，未來還有新動向會跟大家說」，她相當肯定兩位主持人為節目的付出，每次錄影前的開會以及討論，每一段演出的小細節都非常的認真商討，尤其兩位主持人的配合與敬業都讓她很感動。另外她也特別感謝夏宇童、薔薔、Amanda以及大飛等固定班底，總是在節目上使出全力搞笑，替節目帶來超多歡笑哏，雖然最後一次錄影，今天更是砸重金邀請專業老師為五位歌手量身訂做服裝，更花了二個多小時在五位歌手臉上彩繪，一個單元的錄影就比過年特別節目一樣。

《明星許願池》於去年8月7日開播就秒登收視霸主，大開紅盤穩坐同時段第一名，在去年8月14日播出時更達到3.05，總收視人口達到1464000人，最高收視一度來到3.6。民視表示節目轉型態，接下來會有一個實境節目帶給觀眾，特別感謝孫協志與王仁甫的主持功力，更請製作單位持續提案，未來希望再合作。