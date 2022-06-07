漁會大進補。經濟部今日發布《電協金》修法，明定離岸風電電協金提撥與分配比例。未來風電開發商每度發電須提撥0.018元電協金，補助款依風電設施所在地縣市政府、漁會、鄉鎮公所，各分10.5％、38.5％、21％。以2025年離岸風電初估可拿出3.6億電協金來說，漁會就可收到1.38億元，進帳最多。

依據《電業法》規定，發電業者營運期間應每年提撥電協金，早在2019年經濟部能源局就公布《電力開發協助金發運用與監督管理辦法》，規定燃煤發電每度提撥0.024元、太陽光電提撥0.006元等，離岸風電最晚到2021年才敲定每度為0.018元，可是又拖1年，近日才正式公告。

能源局表示，主要是分配比例與監督機制，跟地方、漁會意見不同，雙方細緻溝通。最終版本除之前就完成的離岸風力發電提撥電協金比例，就是新增漁會運用監督機制。

依照電協金提撥比例原則，風場所在縣市政府可以分到15％、漁會分55％、陸上升壓站所在鄉鎮公所為30％。因為電協金有3成屬於「專案型」，依個案計畫申請核准，只有7成屬於「補助型」，為業者直接撥付作為地方例行性經費運用，因此實際縣市政府、漁會、升壓站分配比例為10.5％、38.5％、21％。

依照2025年離岸風電容量建置目標5.7GW，年發電200億度電來說，一年可提撥電協金約3.6億，依公告比例，縣市政府可以拿3700多萬，鄉鎮公所7500多萬，最高的是漁會，可以分到1.38億左右。

能源局強調，新法明定漁會需設立電協金專戶，並設立管理委員會，納入中央與地方機關代表，審查電協金運用計畫，也就是增設「事前審查」機制，至於「事後監督」，按照原來就有的預決算辦理。

去年國內僅有海洋與台電一期與上緯海洋2座風場，依法今年須提撥電協金，到年底則預計還有5座新風場商轉，就須於明年3月提撥。經濟部表示，未來新設置的離岸風電開發，就都依本辦法規定辦理。