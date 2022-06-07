From Donbas, Several Russian equipment struck by the Ukrainian National Guard using RK-3 Corsar ATGMs.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/JNv08lIpOh — BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) June 6, 2022

烏克蘭東部頓巴斯地區(Donbas)戰況僵持不下，總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)6日報告最新進展，稱俄烏雙方正在北頓內茨克（Sievierodonetsk）進行激烈巷戰，該區已成為俄軍在頓巴斯主要目標。然而，澤倫斯基認為局勢對俄軍相當不利，稱「我方完全有機會反攻」。近期一段畫面顯示，烏軍用RK-3「海盜船」反裝甲飛彈橫掃一整排敵軍車輛，令底下網友直呼「根本是在打game!」

綜合外媒報導，這段宛如電玩場景的轟炸畫面正是在頓巴斯戰役中捕捉下的，當時烏軍發射國產反裝甲飛彈RK-3「海盜船」(RK-3 Corsar)擊中一整排列隊前行的俄軍車輛，據悉這款飛彈射程最遠可達2.5公里範圍，對於靜、動態的物體很有一套，還能穿透55公分厚的坦克車和地面水泥掩體，專門對付地面車輛以及直升機。

只見道路上5、6輛俄羅斯軍用車浩浩蕩蕩通過，不料烏方已在後頭躍躍欲試，依序發射幾枚砲彈精準命中目標，爆炸威力十足連遠方的無人機鏡頭也劇烈晃動。地面炸出一團團火球，滾滾濃煙直竄天際，還能看到，前方領頭的車輛直接遭大火吞噬，火燒車瞬間淪為廢鐵，底下網友留言情緒激昂。

有網友評論這段畫面提到，再次展現了俄士兵如此軍心渙散，漸漸拒絕服從上級指令的原因。他表示，明知敵人很可能已鎖定目標，有限的範圍內俄軍車輛仍依循直線行駛，證明上級的指令漏洞百出，造成巨大損失。