斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫今天表示，該國未來6個月需要50億美元才能夠確保維持基本生活。為支應進口民生必需品，正與中國就價值15億美元貨幣互換協定的條件重新談判。

路透社報導，南亞島國斯里蘭卡遭遇70年來最嚴重經濟危機，外匯短缺造成諸如燃料、藥品和肥料等民生必需品停止進口，引發貨幣貶值，演成街頭抗議甚至政府更迭。

威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）告訴國會，若要度過此一動盪，斯里蘭卡今年分別須為進口燃料、糧食、烹調煤氣、肥料耗資約33億美元、9億美元、2億5000萬美元、6億美元。

他表示，中央銀行預估今年經濟將萎縮3.5%，但是強調有信心可在推動強有力改革方案、債務重整和國際支持下，重返經濟成長。

威克瑞米辛赫致力推動一項臨時預算，以平衡蒙受嚴重打擊的公共財政。他強調：「我們2023年底必須達成經濟穩定。」

除了中國、印度和日本的援助之外，2200萬人口的印度洋島國斯里蘭卡也正與國際貨幣基金（IMF）就價值約30億美元的貸款方案進行談判。

斯里蘭卡糧食通膨率高達57%，這有一部分是因為全球商品價格上漲、貨幣貶值，以及國內收成低所致。由於肥料短缺，估計下季農產收成將會砍半。

威克瑞米辛赫指出，聯合國已經承諾將提供4800萬美元用於糧食、農業和醫療衛生，並且準備明天針對援助斯里蘭卡向全球公開請命。

斯里蘭卡也正就去年同意的一項價值15億美元的人民幣計價貨幣互換協定，與中國重新展開談判。

原來的條件規定，斯里蘭卡只有在外匯儲備水準維持相當於3個月進口額的情況下，才可以動用互換資金。

但是威克瑞米辛赫表示，因外匯儲備已經遠低於此，斯里蘭卡必須要求中國重新考慮上述條件，允許啟動此一互換協定。

同時兼任財政部長的威克瑞米辛赫將於下個月提出臨時預算，目的在削減政府支出，並且希望將年度福利開銷從約3億5000萬美元增加到5億美元。