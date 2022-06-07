防疫險賠償看似無限上崗，對台灣產險業造成的虧損，中華信評估測，部份業者恐怕賠掉整年的正常獲利，中華信評信用分析師王珮齡表示，由於疫情還漫延，令產險業者持續面臨極大的不確定性因素，所幸台灣產險業多數有「富爸爸」、「富媽媽」，為金控旗下產險子公司，有實際增資規劃和行動力，能降低法人市場及評等機構對其的潛在負面評估。

泰國產險業有4家業者因防疫險理賠不當，保險執照已遭到吊銷，成為台灣產險業恐無法賠付就直接倒閉的疑慮，令已投保的民眾相當擔心。王珮齡指出，和泰國產險業比較，最大的差異是台灣業者有充裕的流動性，能管理支應因防疫保單理賠而導致的現金流出。

中華信評檢視整體產險業的資產結構，業者向來會將其30％至40％的投資資產，以台幣與外幣存款的形式持有。王珮齡分析，若有需要，占投資資產約20％的股票部位，持股的對象大多為國內績優企業，可輕易出售部位換取現金。

國內產險公司的信用評等多由中華信評授與，產險業近期遭受的防疫險賠付災難，隨著本土疫情擴大及防疫措施的一變再造，整體產業深陷困境，中華信評7日終於發佈第一份相關報告，強調防疫保單只是產險業的產品之一，且業者巨災風險部位的再保險覆蓋率普遍適當，估計產險公司在支付防疫保單的理賠金後，未來12個月應能繼續維持100％以上的允當流動性比率。

前述的實際增資規畫建議，加上正面的相關分析論點，暫時解除市場對於產險業崩解的疑慮，惟產險公司潛在的理賠總金額，中華信評認為，仍有很高的不確定性。王珮齡說，「鉅額虧損似乎有其可能，且在未備有妥善的資本復原計畫的情況下，虧損可能會對部分產險業者的資本水準帶來負面影響，尤其是擁有大量有效防疫保單的保險公司。」