IC設計服務廠智原（3035）7日公告5月合併營收11.26億元，續創單月營收歷史新高。智原第二季接單續強，包括委託設計（NRE）、矽智財（IP）、特殊應用晶片（ASIC）等三大產品線業績將同步呈現個位數百分比成長，法人看好智原第二季營收及獲利將續創新高。

智原公告5月合併營收月增0.5％達11.26億元，較去年同期成長101.3％，再創單月營收歷史新高，累計前五個月合併營收54.55億元，與去年同期相較成長105.6％。法人預期6月營收續創新高，第二季營收可望較上季成長約5％。

智原過去幾年NRE接案以40奈米至90奈米製程為主，去年到今年開始大量轉進ASIC量產，40奈米占第一季ASIC量產比重達25％，55奈米至90奈米占ASIC量產比重達41％。而隨著NRE接案開始快速跨入28奈米以下世代，第一季占比高達66％，預期28奈米ASIC量產比重會快速拉升，今年新的ASIC量產開案中，40奈米及28奈米占比將達八成。