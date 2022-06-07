中科管理局推展台中園區擴建二期開發計畫，協助台積電進駐籌設新廠，卻引發爭議。（資料照）

中科管理局推展台中園區擴建二期開發計畫，基地選定原興農高爾夫球場土地，協助台積電進駐籌設2奈米新廠；不只高球場會原急跳腳憂心權益受損，近日更傳出數百名桿弟生計受波及、將面臨中年失業，管理局7日回應，將積極妥善協調，要求興農切結保障員工及會員權益。

中科管理局在今年2月24日召開公聽會後，5月31日二度召開公聽會廣徵民意，不料卻引來興農高球場會員，集結到場陳情抗議，擔心大家的球證，淪為廢紙一疊；近日又有台中市議員蕭隆澤等人在市議會定期會上，當面向台中市長盧秀燕為球場員工、桿弟們的生計請命。

期達到與地方良好溝通，減少開發疑慮，讓本擴建案順利進行。目前本案正積極進行都市計畫變更、環境影響評估、水土保持、用水及用電計畫等各項實質規劃作業。

中科管理局發出聲明表示，開法計畫係配合國家產業數位轉型、研發創新樞紐之科技政策，並依「台中市國土計畫」對中部區域產業科技走廊發展之規劃，以厚植中科既有主領產業發展，鞏固臺灣西部半導體廊帶，並挹注產業群聚的經濟綜效。

全案正進行都市計畫變更、環境影響評估、水土保持、用水及用電計畫等各項實質規劃作業；盼能與地方良好溝通，減少開發疑慮，讓本擴建案順利進行。

中科管理局指出，依都市計畫法定程序，已於3月14日函送台中市政府審查，台中市政府已於5月18日起公開展覽30日，並將於6月9日辦理2場都市計畫說明會，廣泛聽取各界意見，將配合中市府審查進度，辦理後續事項。

管理局強調，高球場會員憂心權益受損，雖屬私權關係，仍會以會議紀錄方式，向興農轉達會員意見，要求興農妥善處理球場員工，及會員相關權益事宜，切結保障員工及會員之權益。

後續辦理用地取得時，管理局亦將與土地所有權人妥善溝通協調，公開透明踐行各項程序，並在協議價購階段，請興農公司切結承諾對員工及會員球證，應有合理的配套處理措施，以保障所屬員工及會員權益。