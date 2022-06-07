工業電腦廠安勤（3479）7日宣布與法商TMM Software 建立技術合作夥伴關係，雙方將致力於提供完整床邊資訊娛樂系統解決方案，以優化病患體驗與滿意度，促進患者、醫生和護士之間溝通，以及提高醫院運作效率、增加盈利為目標，市場預期可望進一步發揮軟硬整合優勢，拓展歐洲智慧醫療市場。

安勤表示，TMM Software總部位於法國，為智慧醫療解決方案供應商，且在病患資訊數位化領域擁有十多年經驗，期間不斷開發獨特、安全、開放的智慧醫療軟體解決方案，如Multimed床邊資訊娛樂軟體，在Android作業平台下，提供病患廣泛服務。

安勤指出，Multimed是一個互動性的平台，可以連接到許多第三方服務，包括訂餐、娛樂資訊服務和檢視相關醫療文件等，方便患者和醫務人員提供資訊溝通的創新服務平台，並透過Multimed整合醫院相關設施與加值服務，以快速獲得更高的收益與更方便的增值服務。具獨特的患者床邊資訊娛樂體驗、提升行政和醫務人員效率，以及機構形象/健康服務現代化三大優勢。

據悉，目前全球五大洲已有超過1,500萬用戶採用Multimed與TMM所開發設計的相關軟體。TMM Software董事總經理Serge Massot指出，結合Multimed與安勤床邊照護終端系統，能讓病房數位轉型更加容易、快速，並將病患的住院體驗得以更加滿意。

安勤近年積極拓展醫療產業布局，尤其在新冠疫情重創之下，全球認知醫療技術要邁入新局面，必須以僅有的人力資源來面對更大的新局面及新常態。公司表示，為因應此變革，在經營策略上，會將醫療事業分成「醫用」跟「健康照護」兩大區塊互相偕同發展，開拓智慧醫療新版圖。