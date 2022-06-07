客戶庫存消化速度加快，化纖廠5月營收優於市場預期；在特殊紗、複合紗出貨比例增加下，加工絲廠宏益（1452）、聯發紡（1459）。尼龍、聚酯布廠福懋（1434）在越南產線全面復工下，5月合併營收都保持年成長，優於市場先前斷言的「五窮六絕」。

宏益5月合併營收1.78億、年增7.24％；聯發紡5月營收2億元，年增3.5％；福懋5月營收30.88億元，年成長5.19％。

市場指出，俄烏戰爭後，全球通膨影響服飾消費市場的購買力，造成通路商、品牌廠庫存增加，下單動能降緩，化纖廠第二季將面臨「旺季不旺」。

不過，宏益、聯發紡近年來積極調整產品結構，減少規格、大眾化產品；增加特殊紗、複合紗產項，因此，客戶訂單量受影響程度有限。

上半年訂單已全滿的福懋，在越南疫情緩解，工廠全面復工；加上越南同奈廠產能擴充，每月約可增加100萬碼布，第二季的貢獻度增加，也讓市場預期，福懋第二季營運仍可維持正成長。