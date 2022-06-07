疫情嚴峻之際，永慶房產集團旗下的四大加盟品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，高雄展店再傳捷報！彎道逆勢加速！市占率已突破56％，躍居「高雄房仲第一品牌」，全年目標300店，挑戰單一縣市最多服務據點紀錄。

永慶房產集團7日表示，旗下加盟四品牌高雄展店，開出紅盤，包括永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產攜手高雄經管會，區域內店數已逼近250店，人數更突破4千人，在6月初舉辦「年中慶祝會」中正式宣告「永慶加盟四品牌高雄區2022年目標衝破300店大關，創下台灣在單一縣市服務據點最多紀錄！」

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，今年1～5月雖然有疫情、通膨、升息等大環境挑戰，永慶加盟四品牌高雄區依舊以平均6天展出1店的速度，帶動高雄店數市佔突破56％，依全台16大房仲品牌官網公告店數為統計基準，穩坐「高雄房仲第一品牌」，這兩年加入的第一線夥伴超過1,300人。

主辦「年中慶祝會」的永慶不動產暨永義房屋高雄經管會會長鄭曜德分享，擴大舉辦《年中慶祝會》，是為慶祝永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產夥伴們的佳績；加上過去兩年大型同樂活動都因疫情而取消，所以特別提供近200萬元獎項的抽獎，包括：汽車、機車等好獎。另外也邀請台灣實力派唱趙傳到場獻唱，還有樂團Live演出，等於把國際級演唱會規格，搬到高雄展覽館現場。在防疫上，也謹遵防疫中心指示，場內全程戴口罩，原訂用餐也取消。

鄭曜德開心指出：「很多人是第一次參加很興奮、也很期待高雄區第一次的汽車抽獎。」

永慶表示，旗下加盟四品牌在高雄區因店數直逼250店，跨品牌的聯賣效益更加顯著，今年1～5月總業績較去年同期大增四成、突破27.5億元，其中四成來自聯賣，一舉帶動單店平均業績突破1,200萬元；尤其永慶不動產高雄區的單店平均業績突破2,000萬元，震撼市場。

莊志成表示，永慶房產集團不僅是最大，更做到最好！落實誠實服務，把消費者權益放第一，讓永慶贏得各界的肯定，當然也包含加盟店東長、加盟夥伴的認同，才能成就集團全台突破1,400店，全台19個縣市、每個縣市店數皆為第一的好成績。也希望用這個好成績，向大家證明「誠實房仲時代來臨」，並透過持續推動「誠實服務」理念，來帶動產業的整體提升，為消費者帶來優質、安心的服務。