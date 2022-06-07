原本預計2022年底要推出的佛心保單「補充式長照險」生變，壽險公司看到產險公司防疫險因政策轉向慘賠的前車之鑑紛想喊卡，但金管會保險局主秘蔡火炎7日表示，金管會「不會強制」壽險公司開辦，但萬一到時沒有任何業者願意做，會再溝通看看可行的架構，看有什麼問題需要克服，畢竟保單也是必須可長可久。

蔡火炎首先強調，補充性長照的商品架構，是金管會在壽險業者「有意願」開辦的前提下，請壽險公會研議提出的共識，這是商業保險，由各公司評估決定，沒有強制壽險業參與開辦。

蔡火炎指出，保險局在2021年11月23日首次邀集前六大壽險公司研議推動「補充性長照」的商品架構與開辦意願。從今年3月開始，每個月都有邀壽險公會、業者針對補充性長照險推動進度、配套開會，在4月、5月的會議上，都有10家以上壽險業者表達有意願開辦，至於5月是壽險公會主動要求調查各家意願，而非金管會要求，下次會議尚未決定時間。

蔡火炎表示，目前保單條款、費率核定、檢討機制、共保機制等，都還在討論中，還沒有定案，方案還是要由壽險公會與業者討論，會再跟業者與壽險公會進行溝通，有些業者擔心主關機關會強力介入，但他強調，要不要參與，還是要由業者自己評估，「不會強制業者參與開辦」。

壽險業者主要有三大疑慮：第一，壽險業者擔心「長期照護狀態」的定義，會因為政府政策變動，導致費率變動。蔡火炎表示，目前長期照護狀態的定義，跟現在長照險示範條款定義是一樣的，無關於政府政策影響到長期照護狀態認定標準。

第二，壽險業者在意費率部分。蔡火炎表示，補充式長照險與現行長照險差別是費率較低，但其給付項目不包含身故保險金，也採取較低的附加費用率，所以保費相對較平價，「費率一致」是考量再保會比較少，為讓這商品可以有長遠推展，希望採「共保機制」，讓長照風險可以分散，由壽險公會籌組共保工作小組，若業者對這架構有疑慮可以再檢討。

第三，隨著台灣邁入高齡化社會，業者擔心費率未來若無法調整，將導致損失率大增。蔡火炎也表示，這部分有保費調整機制可以持續檢討。