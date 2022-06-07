考量確診者在隔離期間的身心狀態都備受煎熬，在康復後更想好好撫慰身心，飯店、餐廳業者陸續推出歡慶康復者回歸正常生活的優惠活動，慶祝民眾恢復健康。高空海鮮餐廳「SEA TO SKY」明（8日）起至30日推出「確診康復！吃海鮮補元氣」專案，持「數位新冠病毒健康證明」或「健保快易通APP」，並由餐廳結帳時確認已過「確診日15天」者，內用消費即享8折，且不分平假日、不限午晚餐時段，用海鮮美食安慰疲倦的身心兼補充元氣。

「SEA TO SKY」的明星招牌菜色，就屬海鮮控必點的大份量澎派海鮮拼盤「雙人火烤海鮮盤」，憑證明內用即享原價8折優惠，且套餐或單點均適用，「雙人火烤海鮮盤」包含鮮嫩肥美波士頓龍蝦，搭配香煎干貝及草蝦、香煎魚菲力，讓賓客大快朵頤、補充元氣；另外還有像是4道式「海鮮番茄奶油花枝圈型麵－午間套餐」在折扣後，900元有找就可在47樓美景下享用高空午餐。

海鮮控必點的大份量澎派拼盤「雙人火烤海鮮盤」。（SEA TO SKY提供）

「Just Sleep捷絲旅」台北西門館、宜蘭礁溪館和礁溪晶泉丰旅即日起至7月14日，共同推出「無敵星星」康復者回歸優惠住房專案，各館都有獨家優惠。以捷絲旅台北西門館為例，獨家享入住至退房24小時住滿服務，依住宿人數贈送自助式早餐，精緻雙人房最低1800元起。

捷絲旅宜蘭礁溪館同步推出的「無敵星星 24H睡飽飽」，獨家 24 小時入住優惠、再享晚餐買1送1，極緻壽喜燒吃到飽晚餐2客優惠價1078元；以日式溫泉雙人客房為例，每房加贈吃到飽輕日式自助早餐為3150元起。

捷絲旅宜蘭礁溪館「無敵星星 24H睡飽飽」專案。（捷絲旅提供）

礁溪晶泉丰旅則推出「無敵星星 饗花旗蔘雞湯」優惠住房專案，入住萬元質感溫泉套房最低5600元起，加贈翌日三燔礁溪輕日式自助早餐，以及台北晶華酒店五星名廚私房菜花旗蔘燉烏骨雞湯，冷凍伴手禮盒價值820元，可帶回家裡讓4至6人享用，以花旗蔘與紅棗、當歸與烏骨雞燉煮而成，富含了防疫期間人體必需的胺基酸與膠原蛋白，增強免疫力，展開元氣滿滿新生活。（以上房價已包含每房每晚10%服務費及5%稅金）