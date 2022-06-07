金瑞龍呼籲補足兒童重症專責醫師人力。（金瑞龍辦公室提供）

據中華民國醫師公會全國聯合會統計，新北市每位醫師服務人口數高達649.73，也就是1位醫師要服務看顧將近650人，比第2名的桃園市還多了124人。由於新北市幅員遼闊，容易造成醫療資源分配不均，尤以非都會區最為明顯，突顯出城鄉差距的現況。

截至6月6日止，國內染疫兒童重症累計36例，有16人死亡。據了解，絕大部分的小兒科執業醫師都在基層診所服務，但兒童重症醫療幾乎都是集中在醫學中心及區域醫院，以新北市為例，相對少數的醫師要負責全新北市的兒童急重症治療，人力相當不足。

新北市議員金瑞龍表示，孩子是父母的寶，當孩子生病或發燒時絕對都是心急如焚，都希望自己的孩子能平安健康長大。他說，兒童重症專責醫師人力不足是長久以來的事實，但我們要往前看，盡速補足這些兒童重症專責醫師人力，尤其是偏鄉地區，也要照顧到，將醫療量能做妥適的安排。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前分為3級收治方式，共有60家醫院負責兒童綠色通道，另有26家重度級的急救責任醫院，負責收治兒童中重症個案，如果是腦炎、心臟相關重症個案，則由16家醫學中心收治。

醫師職業工會秘書長陳亮甫直言，雙北地區醫療資源確實已接近滿載，主要原因還是人力問題。許多醫院原本回報空床，但因為病房集體確診，沒有人可以照護，因此即使有空床也無法開設。

長庚醫院兒童加護科主任夏紹軒認為，近幾年來，國內兒童重症醫療資源持續萎縮，承平時期還可應付，但目前疫情爆發，重症兒童病床勢必不敷使用。

金瑞龍強調，他會建請新北市長侯友宜向中央反映，是否能從根本制度著手，增加誘因，補足兒童重症專責醫師人力，防範於未然，不要讓日前基隆2歲男童苦無兒童重症空床、急救不治的憾事再度發生。