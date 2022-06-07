嘉義縣物資銀行規畫7月至12月在梅山鄉、義竹鄉推出第1階段待用餐券服務，預計可嘉惠6000人次弱勢朋友。（呂妍庭攝）

嘉義縣物資銀行規畫7月至12月在梅山鄉、義竹鄉推出第1階段待用餐券服務，預計可嘉惠6000人次弱勢朋友。（呂妍庭攝）

嘉義縣物資銀行於3至5月試辦愛心待用餐券服務，提供服務對象，弱勢家戶人口2人以上者，可持餐券至合作店家換取70元便當，獲廣大迴響後，現在嘉義市城隍廟善心資源贊助下，社會局和嘉義縣慈善團體聯合協會再接再厲，規畫7月至12月在梅山鄉、義竹鄉推出第1階段待用餐券服務，預計可嘉惠6000人次弱勢朋友。

社會局指出，新冠肺炎疫情延燒2年多，讓弱勢朋友和邊緣戶生活雪上加霜，為減輕弱勢家戶經濟負擔，社會局和慈協年初與台灣愛心待用協會合作，提供人口數2人以上家戶持愛心待用餐券至5家合作業者，領取可自行挑選菜色的便當，經過2個月試辦，弱勢朋友反應熱烈，共發出500分餐券，讓縣府決定再擴大服務區域和人數。

現在嘉義市城隍廟善心資源支持下，7月至12月餐券服務再度上路，分別與山、海區，梅山鄉、義竹鄉當地的自助餐、麵攤合作，以目前物資銀行服務的個案為對象，供符合資格者使用餐券。

社會局長張翠瑤表示，弱勢家庭的經濟狀況和生活原本就不容易，疫情期間也受到影響，待用餐券多少能減輕他們的負擔，希望有更多的待用餐愛心商家能加入公益行列，大家一起來關懷弱勢。