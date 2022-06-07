大陸萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰，傳聞身家高達9000多億，身邊總不缺美女，常跟女星、網紅傳緋聞；最近有網友在上海偶遇王思聰，發現他還牽了一個妹，期間甚至甜摟女方的肩膀，粉紅泡泡十足；而這名女子也被起底為24歲網紅慎婕，面對網友的提問，她也大方地回應：「我沒有不承認啊。」疑默認與王思聰交往中。

根據陸媒網易娛樂6日報導，上海解封沒幾天，就有網友在當地某商場撞見王思聰牽著女友逛街，畫面中，王思聰身穿白色寬鬆上衣搭配五分褲，腳踩橘色拖鞋，看似輕便的衣服實際上不便宜，衣服和拖鞋加起來至少5800人民幣（台幣2萬5）；而身旁的女友穿著淡藍色長袖襯衫和黑色短褲，搭配一雙平底休閒鞋，小鳥依人地跟在王思聰身邊。

王思聰被目擊牽著慎婕逛街。（圖／微博@）

照片曝光後，許多網友紛紛認出該女是24歲網紅慎婕，兩人交往約4個月，期間曾有短暫的冷靜期，這段時間王思聰還被拍到跟其他女生逛街，不久後慎婕再度重回王思聰的懷抱，被網友撞見拿著黃色氣球和王思聰約會，巧的是，慎婕1日正好在社群平台曬出與氣球的自拍照。

許多蛛絲馬跡都成為交往的證據，但兩人都沒有對外公開證實，所以有網友到慎婕的微博好奇地問：「為啥不承認呢？大家都知道了。」想不到釣出慎婕本人回應：「我沒有不承認啊。」被外界解讀為默認交往王思聰。

慎婕默認跟王思聰戀愛。（圖／微博@超愛吃辣的婕）

王思聰身為千億身價的富二代，女伴可說是一個換一個，給人花花公子的感覺，如今他跟慎婕穩定交往，外界正負評價兩極，有網友留言認為：「居然那麼久都沒有換，真的是真愛了」、「看起來還真的挺恩愛」，但也有人吐槽：「也是一個過客而已，王校長的歸屬必然是門當戶對的富家千金」、「坐等下一個」。